USA-La croissance des services à un pic de 16 mois en juillet-ISM

(Crédits photo : Adobe Stock - ) WASHINGTON, 5 août (Reuters) - Le secteur des services aux Etats-Unis a connu en juillet sa croissance la plus forte depuis 16 mois grâce à un bond des nouvelles commandes mais les embauches ont décliné, ce qui confirme les difficultés du marché de l'emploi face à la résurgence des contaminations par le coronavirus. L'indice des services compilé par l'Institute for Supply Management (ISM) est remonté à 58,1 le mois dernier, au plus haut depuis mars 2019, après 57,1 en juin, montrent les données publiées mercredi. Cet indice était tombé en avril à 41,8, au plus bas depuis mars 2009. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient pour juillet à un indice à 55. L'indice qui mesure les embauches dans les services reste pour sa part profondément en territoire de contraction puisqu'il est tombé à 42,1 le mois dernier après 43,1 en juin. L'indice ISM manufacturier publié lundi est ressorti en hausse à 54,2 en juillet, lui aussi au plus haut depuis mars 2019, contre 52,6 le mois précédent. (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

