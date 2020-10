Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La contamination de sénateurs républicains bloque le plan de relance Reuters • 05/10/2020 à 15:24









par Susan Cornwell WASHINGTON, 5 octobre (Reuters) - La contamination de Donald Trump et de trois sénateurs républicains par le coronavirus complique un peu plus encore la conclusion d'un difficile accord sur le plan de relance de l'économie américaine, durement touchée par l'épidémie. A l'annonce de ces contaminations, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a interrompu la session parlementaire jusqu'au 19 octobre. De telle sorte qu'aucun accord ne devrait intervenir dans l'immédiat, malgré une semaine d'intenses tractations entre la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Ces derniers se sont rencontrés la semaine dernière pour tenter, sans succès, de trouver un compromis à la mesure du défi économique que représente l'épidémie, qui a déjà coûté la vie à plus de 209.000 personnes et fait des millions de chômeurs aux États-Unis. Les discussions achoppent toujours sur les aides aux collectivités locales mais aussi sur les demandes démocrates en matière de crédit d'impôt pour les familles avec enfant, de sécurité au travail, de système de santé et d'aide aux petites entreprises. La majorité démocrate à la Chambre propose un plan de 2.200 milliards de dollars mais l'administration Trump juge que ce projet n'est pas crédible et évoque pour sa part un ensemble de mesures d'un montant de 1.600 milliards. Bien que le président américain, hospitalisé depuis vendredi, a répété à plusieurs reprises vouloir parvenir à un accord, difficile de dire s'il agit en coulisse pour relancer les discussions. L8N2GW0KH (Susan Cornwell, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.