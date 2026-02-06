USA : la confiance du consommateur s'améliore, selon l'UMich
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 16:36
A titre de comparaison, Jefferies indiquait s'attendre au contraire, comme le consensus des économistes, à une baisse de l'indice "UMich" à 55 pour le mois en cours.
Dans le détail, la progression de l'indice repose sur celle du sous-indice des conditions économiques actuelles ( 2,9 points à 58,3) alors que celui des attentes des consommateurs s'est tassé de 0,4 point à 56,6.
"Les inquiétudes concernant l'érosion des finances personnelles dues aux prix élevés et au risque accru de perte d'emploi restent répandues", note la directrice des enquêtes auprès des consommateurs, Joanne Hsu.
