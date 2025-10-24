 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,63
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : la confiance des ménages recule en octobre (UMich)
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:15

La confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.

Cette dégradation en octobre par rapport au mois précédent résulte de baisses à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (-1,8 point à 58,6) et de celui des attentes des ménages (-1,4 point à 50,3).

'L'inflation et les prix élevés restent au premier plan des préoccupations des consommateurs. Il y avait peu de preuves ce mois-ci que les ménages associent le shutdown à l'économie', commente Joanne Hsu, directrice des sondages.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank