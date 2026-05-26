USA : la confiance des consommateurs recule moins que prévu

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par la Conference Board a fait mieux que prévu en mai. Il est ressorti à 93,1 contre 92 attendu après 93,8 (révisé de 92,8) le mois précédent.
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