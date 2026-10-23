USA : la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan recule moins que redouté en octobre

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a moins reculé que prévu en octobre.

Après 48,1 points en septembre, il s'est installé à 48 points, contre des prévisions à 46,3.

Selon Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs : "Le moral des ménages s'est maintenu ce mois-ci, enregistrant un léger repli d'un dixième de point d'indice par rapport à septembre. Les hausses de confiance observées chez les Républicains et les Démocrates ont été compensées par des baisses chez les indépendants. Bien que les perspectives économiques à un an se soient améliorées d'environ 14%, elles restent inférieures de 16% à la mesure d'octobre dernier. Le recul du sous-indice des conditions actuelles ce mois-ci s'explique entièrement par les conditions d'achat de biens durables, qui ont chuté de 18% sous l'effet de taux d'intérêt plus élevés et d'inquiétudes croissantes concernant l'accessibilité financière de ces achats. Le pouvoir d'achat continue de dominer la perception qu'ont les consommateurs de l'économie. Le moral se situe désormais 10% en deçà de son niveau d'il y a un an et 15% sous celui de février, juste avant le début du conflit en Iran".