USA : la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan au plus bas depuis juin 2022

(AOF) - Selon des données préliminaires, l’indice de confiance des consommateurs calculé par l’Université du Michigan a reculé de 53,6 à 50,3 points en novembre. Les analystes tablaient sur un recul nettement moins important à 53 points. A 50,3 points, il est à son plus bas niveau depuis juin 2022. Ce repli est dû à la baisse de 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle et à une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir, selon Joanne Hsu la directrice de l’enquête.

Les inquiétudes des ménages se sont renforcées face au " shutdown " et à ses conséquences sur l'économie américaine.