USA-La chute du PIB revue à 5% au 1er trimestre

WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - L'économie américaine a subi au premier trimestre une contraction plus marquée encore qu'estimé initialement, montre jeudi la deuxième estimation officielle du produit intérieur brut (PIB), qui confirme que les Etats-Unis sont entrés dans leur plus grave crise depuis plus de dix ans. Le PIB a reculé de 5,0% en rythme annualisé sur la période janvier-mars, a annoncé le département du Commerce. Une première estimation fin avril avait montré une contraction de 4,8% en rythme annualisé et les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce qu'elle soit confirmée. L'évolution des chiffres s'explique principalement par une diminution des stocks des entreprises bien plus marquée qu'estimé initialement, de 67,2 milliards de dollars (61,1 milliards d'euros) contre 16,3 milliards de dollars annoncé fin avril. Cette évolution représente à elle seule une contribution négative à la variation du PIB de 1,43 point de pourcentage. La consommation des ménages a chuté de 6,8%, toujours en rythme annualisé, les achats de biens durables de 13,2% et l'investissement des entreprises de 7,9%, précise le département du Commerce. Les exportations ont diminué de 8,7% et les importations de 15,5%. (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

