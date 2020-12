Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Chambre vote pour éviter un "shutdown" sur fond de discussions sur la relance Reuters • 10/12/2020 à 01:33









WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - La Chambre américaine des représentants a approuvé mercredi un texte prolongeant d'une semaine les financements fédéraux, afin d'éviter un "shutdown" de l'administration et d'offrir aux élus du Congrès davantage de temps pour s'accorder sur un plan global comprenant des aides face à la crise du coronavirus. Il appartient désormais au Sénat de se prononcer sur le projet de loi, alors que l'enveloppe budgétaire actuelle arrive à expiration vendredi soir (05h00 GMT samedi). Un vote devrait être organisé à la chambre haute ce jeudi. En cas de promulgation du texte, le Congrès disposera de sept jours supplémentaires pour parvenir à un accord sur un vaste projet de loi, baptisé "omnibus", prévoyant un plan de dépenses de 1.400 milliards de dollars (1.155 milliards d'euros) et auquel les chefs de file du Congrès espèrent adjoindre des mesures destinées à atténuer les effets de la crise sanitaire. Rien ne dit, à l'heure actuelle, que les échanges entre républicains et démocrates aboutiront, alors que les propositions et contre-propositions se sont multipliées cette semaine au Capitole. "Nous cherchons toujours une issue", a déclaré aux journalistes le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avant de s'en prendre devant les sénateurs aux chefs de file démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer auxquels il a reproché de ne pas avoir accepté deux offres formulées la veille. Un groupe bipartite d'élus de la Chambre et du Sénat a présenté la semaine dernière un plan de soutien de 908 milliards dans l'espoir de sortir de l'impasse. (Susan Cornwell, David Morgan et Richard Cowan; version française Jean Terzian)

