USA-La campagne Trump conteste la décision du New Jersey d'envoyer les bulletins de vote

19 août (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump a engagé mardi une procédure juridique pour faire invalider la décision du New Jersey d'envoyer par courrier un bulletin de vote à l'ensemble des électeurs de l'Etat en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre. Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé cette décision vendredi alors que Donald Trump a intensifié ses attaques contre le vote par courrier, une solution qui devrait être privilégiée cet automne du fait de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Dans une requête déposée mardi soir auprès du tribunal de district du New Jersey, la campagne Trump dénonce une mesure "illégale". Selon elle, Phil Murphy a abusé de son autorité alors que modifier les lois électorales relève du pouvoir des parlementaires du New Jersey, et les changements apportés par le gouverneur vont "violer le droit de vote des citoyens éligibles". Donald Trump, qui ambitionne de décrocher le 3 novembre un second mandat à la présidence américaine, répète que le vote par courrier devrait donner lieu à une fraude de grande ampleur, bien que des experts considèrent que la fraude électorale est extrêmement rare aux Etats-Unis, quelle que soit sa forme. L'actuel locataire républicain de la Maison blanche a annoncé plus tôt ce mois-ci son intention d'engager une procédure contre le Nevada après que celui-ci a dit prévoir de recourir au vote par voie postale. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

