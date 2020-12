Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Californie veut se joindre à la plainte contre Google Reuters • 11/12/2020 à 22:00









WASHINGTON, 11 décembre (Reuters) - La Californie a demandé vendredi à se joindre à la plainte déposée en octobre par le département américain de la Justice et onze Etats américains contre Google pour abus de position sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne. L'entreprise californienne, filiale du groupe Alphabet GOOGL.O , a rejeté les accusations formulées à son encontre, déclarant que sa position dominante découlait des préférences des consommateurs. Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, choisi par le président élu Joe Biden pour devenir le prochain secrétaire à la Santé, a déclaré que la Californie ne cherchait pas à ajouter de nouveaux motifs de plainte et qu'elle ne devrait pas retarder la procédure. (David Shepardson et Nandita Bose; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.40%