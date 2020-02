Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'inflation sous-jacente s'accélère un peu Reuters • 13/02/2020 à 14:47









WASHINGTON, 13 février (Reuters) - L'inflation de base aux Etats-Unis s'est accélérée en janvier en raison de l'augmentation des coûts du logement et de l'habillement, montrent les statistiques officielles publiées jeudi, qui confortent le scénario d'une remontée progressive de l'inflation vers l'objectif de 2% de la Réserve fédérale. Le département du Travail a fait état d'une hausse de 0,2% de l'indice des prix à la consommation (CPI) hors énergie et alimentation (ses composantes les plus volatiles) le mois dernier après +0,1% en décembre. L'inflation sous-jacente a aussi été soutenue par l'augmentation des tarifs du transport aérien, de la santé, des loisirs et de l'éducation. En rythme annuel, l'indice d'inflation de base ("core CPI") progresse de 2,3%, un chiffre inchangé par rapport à ceux des trois mois précédents. La Réserve fédérale prend comme référence une autre mesure de l'évolution des prix de base, l'indice "core PCE", qui a augmenté de 1,6% sur un an en décembre; celui de janvier est attendu à la fin de ce mois. L'indice CPI global, qui intègre l'énergie et l'alimentation, a quant lui augmenté de 0,1% seulement en janvier après +0,2% sur chacun des trois mois précédents et il affiche une hausse de 2,5% sur un an, la plus forte depuis octobre 2018, après +2,3% en décembre. Son ralentissement en janvier s'explique principalement par la baisse des prix des carburants, de 1,6% après un bond de 3,1% en décembre. Les prix alimentaires ont au contraire augmenté de 0,2% le mois dernier, comme le mois précédent. Tableau (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)

