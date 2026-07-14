 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'inflation ralentit plus fortement que prévu en juin
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 14:38

L'inflation a reculé de 0,4% en juin aux Etats-Unis, contre 0,5% en mai, et un consensus de -0,1%. Elle a atteint 3,5% en rythme annuel, après 4,2% en mai. Le consensus s'élevait à 3,8%. Dans sa version core, l'inflation ressort stable alors qu'elle était attendue à 0,2% après 0,2% en mai. En rythme annuel, elle s'est élevée à 2,6%, sachant qu'elle était anticipée à 2,8%, après 2,9% en mai.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,36 -3,86%
CAC 40
8 371,51 +0,08%
Pétrole Brent
85,55 +2,68%
NANOBIOTIX
36,54 +4,58%
TOTALENERGIES
71,27 +1,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank