USA : l'inflation ralentit plus fortement que prévu en juin

L'inflation a reculé de 0,4% en juin aux Etats-Unis, contre 0,5% en mai, et un consensus de -0,1%. Elle a atteint 3,5% en rythme annuel, après 4,2% en mai. Le consensus s'élevait à 3,8%. Dans sa version core, l'inflation ressort stable alors qu'elle était attendue à 0,2% après 0,2% en mai. En rythme annuel, elle s'est élevée à 2,6%, sachant qu'elle était anticipée à 2,8%, après 2,9% en mai.
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