USA : l'inflation progresse comme prévu en mai

Au mois de mai, l'inflation américaine n'a pas réservé de mauvaises surprises. L'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,5%, comme prévu, portant l'augmentation en rythme annuel à 4,2%, conformément aux attentes. Elle signale toutefois une accélération par rapport aux 3,8% enregistrés en avril.

En données core , hors alimentation et énergie, la hausse mensuelle a été de 0,2%, soit 0,1 point de moins que prévu. En rythme annuel, les données sont conformes au consensus avec une progression de 2,9%, contre 2,8% un mois plus tôt.

Dans le detail, le US Bureau of Labor Statistics precise que l'indice de l'énergie a augmenté de 3,9% en mai, après des hausses de 3,8% en avril et de 10,9% en mars. L'énergie a représenté plus de 60% de l'augmentation mensuelle de l'indice global. Celui du logement a également progressé en mai, affichant une hausse de 0,3%. L'indice de l'alimentation a augmenté de 0,2% sur le mois.

Après la publication de ces données, les hypothèses sur un statu quo de la Fed sur ses taux le 17 juin prochain n'ont pas bougé selon le FedWatch Tool de CME Group. Une très large majorité des investisseurs (98,2%) estime que la Réserve fédérale ne touchera pas à ses taux.