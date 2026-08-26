USA : l'inflation PCE conforme aux attentes en juillet

Exprimé en rythme annuel, le taux d'inflation américain au sens de l'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,7% en juillet, soit le même taux que le mois précédent, alors que les économistes l'anticipaient en légère modération à 3,6%.

Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant l'énergie et les produits alimentaires, le taux d'inflation annuel PCE des Etats-Unis est également resté stable d'un mois sur l'autre, à 3,3%, conformément au consensus de marché.

Exprimé en variation séquentielle, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,2%, en données totales comme en données sous-jacentes, en juillet par rapport au mois précédent. En juin, il avait baissé de 0,1% en données totales et augmenté de 0,1% en données sous-jacentes.