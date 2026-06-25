USA-L'inflation PCE accélère à +4,1% sur un an en mai

Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé conformément aux attentes sur un an en mai, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de +4,1% en rythme annuel, après +3,8% en mai. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +4,1%.

Il ressort sur un mois à +0,4%, alors que les économistes tablaient sur +0,5%, et après +0,4% en avril.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,4% sur un an en mai, conformément aux attentes, et après +3,3% en avril.

Sur un mois, il ressort à +0,3% en mai, comme prévu (+0,3%) et après +0,3% en avril (révisé de +0,2%).

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de +0,3% le mois dernier.

Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté de +0,3% en mai, après +0,1% (révisé de 0,0%) en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)