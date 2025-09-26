USA-L'inflation PCE accélère à 2,7% sur un an en août

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré sur un an en août, conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de +2,7% en rythme annuel, après +2,6% en juillet. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,7%.

Il a avancé sur un mois à +0,3%, en ligne avec les attentes et après +0,2% en juillet.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, accélère de +2,9% en août, en ligne avec les attentes et après +2,9% en juillet.

Sur un mois, il accélère de +0,2% en août, en ligne avec les attentes des analystes et après +0,2% (révisé de +0,3%) en juillet.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de +0,4% en août, après +0,4% (révisé de +0,3%) en juillet.

Les revenus des ménages ont avancé de +0,4% en août, après +0,4% en juillet et au-dessus des attentes des analystes (+0,3%).

(Rédigé par Coralie Lamarque et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)