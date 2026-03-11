 Aller au contenu principal
USA : l'inflation conforme aux attentes en février
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 13:37

L'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en février, un taux stable par rapport à celui observé le mois précédent, conformément à l'estimation moyenne des analystes.

Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain est aussi resté atone en février, à 2,5%, toujours en ligne avec le consensus.

Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,3% en données totales et à 0,2% en données sous-jacentes en février, après des hausses séquentielles de 0,2% et 0,3% respectivement en janvier.

Inflation
