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USA : l'indice S&P/CS Composite sous les attentes en mars
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 15:30

Aux États-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 0,8% en mars en rythme annuel, là où le consensus ciblait une hausse de 0,9% après une progression de 0,9% en février. En rythme mensuel, l'indicateur a reculé de 0,2% en mars, après avoir baissé de 0,1% un mois plus tôt.

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