USA : l'indice S&P/Case-Shiller dépasse les attentes en avril

Aux Etats-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 1,1% en avril en rythme annuel. Il dépasse le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,9%, après une progression similaire en mars. En rythme mensuel, l'indicateur a avancé de 1% en avril, contre une hausse de 0,9% le mois précédent.
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