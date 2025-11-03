 Aller au contenu principal
USA : l’indice PMI manufacturier quasiment en ligne avec les attentes en octobre
information fournie par AOF 03/11/2025 à 15:58

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice PMI manufacturier a légèrement progressé en octobre. Il est passé de 52,2 à 52,5 points. Il était attendu à 52,2 points. "Les performances de l'économie manufacturière américaine se sont à nouveau améliorées en octobre, la production et les nouvelles commandes ayant augmenté à un rythme plus soutenu. Cependant, la croissance a été tirée par le marché intérieur, les nouvelles exportations ayant chuté en raison des droits de douane qui ont eu un impact négatif sur le commerce international", explique S&P Global.

En octobre, l'indice PMI a été soutenu par des gains simultanés et accélérés tant au niveau de la production que des nouvelles commandes. La production a augmenté à un rythme soutenu, tandis que la hausse des nouvelles commandes a été la plus forte enregistrée en 20 mois.

