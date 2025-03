USA: l'indice PMI manufacturier accélère en février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - La croissance s'est accélérée dans le secteur manufacturier américain en février, selon les résultats définitifs de l'enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achats par S&P Global.



L'indice a grimpé à 52,7 le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2022, après 51,2 en janvier.



Il s'inscrit ainsi pour le deuxième mois d'affilée au-dessus du seuil des 50 points, qui témoigne d'une croissance de l'activité.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, prévient toutefois que cette remontée pourrait s'avérer 'de courte durée'.



'La production comme les achats ont souvent été dopés par des entreprises et leurs clients cherchant à renforcer leurs stocks afin d'anticiper les hausses de prix et les difficultés d'approvisionnement qui pourraient naître de l'implantation des nouveaux droits de douane', explique-t-il.





