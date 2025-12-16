USA : l'indice PMI Composite inférieur aux attentes en décembre

(AOF) - Aux Etats-Unis, le PMI Composite ressort à 53 en décembre contre un consensus de 53,9 et après 54,2 en novembre. Ce dernier résultat est le plus faible depuis juin, mais continue d'indiquer une croissance économique robuste. L'activité commerciale aux États-Unis a continué de s'étendre en décembre, selon les premières données de l'indice PMI "flash". Cependant, le rythme de croissance est tombé à son niveau le plus faible depuis juin, accompagné de la plus petite augmentation des nouvelles commandes enregistrée depuis 20 mois.

La demande de services n'a augmenté que modestement, progressant à un rythme fortement réduit, et les nouvelles commandes de biens ont chuté pour la première fois en un an.

L'enquête a également révélé un léger recul de la confiance des entreprises pour l'année à venir, ce qui a contribué à un ralentissement de la croissance de l'emploi pour atteindre un niveau seulement marginal.

Pendant ce temps, les pressions sur les prix se sont nettement intensifiées, les prix de vente moyens augmentant à l'un des rythmes les plus soutenus depuis la mi-2022. Les entreprises ont déclaré répercuter la hausse des coûts la plus marquée depuis un peu plus de trois ans, hausse qui est largement imputée aux tarifs douaniers.

En outre, aux Etats-Unis, le PMI des services en décembre ressort à 52,9 contre 54 attendu et après 54,1 en novembre. Sur cette même période, le PMU manufacturier ressort à 51,8 contre 52 attendu et après 52,2 en novembre.