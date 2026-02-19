information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 14:39

USA-L'indice "Philly Fed" s'améliore plus que prévu en février

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées largement au-dessus des attentes en février, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a avancé à +16,3 après +12,6 en janvier.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +8,5.

La composante des nouvelles commandes ressort à 11,7 contre 14,4 en janvier.

Le sous-indice des perspectives d'activité augmente à +42,8 après +25,5 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à -1,3 contre +9,7 en janvier.

Celui des prix acquittés ressort à +38,9 après +46,9 un mois plus tôt.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)