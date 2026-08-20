USA-L'indice "Philly Fed" progresse plus que prévu en août

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées bien plus que prévu en août, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a augménté, s'établissant à 47,4 après 41,4 en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 25,0.

La composante des nouvelles commandes ressort à 30,10 contre 37,0 en juillet.

Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à 73,60 après 34,4 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à 27,9après 10,0 en juillet.

Celui des prix acquittés ressort à 40,9 après 53,9 un mois plus tôt.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)