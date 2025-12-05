 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,08
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : l'indice PCE core conforme aux prévisions
information fournie par AOF 05/12/2025 à 16:05

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice PCE core, hors alimentation et énergie, des prix à la consommation des ménages a affiché une progression de 0,2% au mois de septembre, conformément aux prévisions. En rythme annuel, cet indicateur s’est affiché à +2,8%, là où les analystes tablaient sur +2,9%. De son côté, l’indice des prix à la consommation des ménages a connu une hausse de 0,3% en septembre, comme prévu, portant la croissance en rythme annuel à 2,8%, là aussi conformément aux prévisions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank