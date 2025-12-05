USA : l'indice PCE core conforme aux prévisions

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice PCE core, hors alimentation et énergie, des prix à la consommation des ménages a affiché une progression de 0,2% au mois de septembre, conformément aux prévisions. En rythme annuel, cet indicateur s’est affiché à +2,8%, là où les analystes tablaient sur +2,9%. De son côté, l’indice des prix à la consommation des ménages a connu une hausse de 0,3% en septembre, comme prévu, portant la croissance en rythme annuel à 2,8%, là aussi conformément aux prévisions.
