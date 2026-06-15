USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en juin

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 35 en juin, contre 36 attendu. Il avait atteint 37 en mai.
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