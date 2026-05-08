USA : l'indice Michigan de confiance des consommateurs sous les attentes
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 16:04
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