USA : l'indice Michigan de confiance des consommateurs inférieur aux attentes en décembre
information fournie par AOF 19/12/2025 à 16:30

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice de confiance des consommateurs calculé par l’Université du Michigan a reculé en décembre. Il ressort à 52,9 points contre 53,3 points lors d'une première estimation. Il était attendu à 53,5 points.

