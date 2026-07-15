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USA : l'indice manufacturier de la Fed de New York meilleur qu'attendu en juillet
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 14:35

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 15,60 en juillet, un niveau bien supérieur au consensus de 9,30. Il s'était élevé à 5,70 en juin.

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