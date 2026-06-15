USA : l'indice manufacturier de la Fed de New York chute en juin

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 5,70 en juin, contre 13,20 attendu et un précédent de 19,60 en mai.
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