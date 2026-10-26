USA : l'indice manufacturier de la Fed de Dallas dépasse largement les attentes

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est ressorti à 13,4 en octobre contre 7 attendu après 9,8 le mois précédent.
A lire aussi
-
Les Israéliens ont commencé à voter mardi pour les premières élections législatives depuis le 7-Octobre, un scrutin serré aux allures de référendum pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un pays fracturé. Ces élections interviennent sur fond de critiques ... Lire la suite
-
Un cessez-le-feu annoncé par Melania Trump en vue d'une opération humanitaire a débuté mardi matin autour d'Olechky, ville isolée du sud de l'Ukraine sous occupation russe et en proie à des pénuries. Au-delà de cette trêve très localisée acceptée par les deux camps ... Lire la suite
-
Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|114,61
|-0,45%
|7 847,32
|+0,83%
|1,11657
|-0,08%
|4 008,05
|-0,13%
|83,84
|+0,47%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer