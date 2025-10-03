USA-L'indice ISM des services ralentit plus que prévu en septembre

La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en septembre, dans un contexte de forte baisse des nouvelles commandes, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée vendredi.

L'indice ISM des services est ressorti en baisse à 50,0 contre 52,0 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 51,7 dans le secteur, qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Les nouvelles commandes dans les services ont reculé à 50,4 après 56,0 en août, tandis que les prix acquittés sont ressortis à 69,4 contre 69,2 en août.

L'emploi dans le secteur a augmenté, à 47,2, après 46,5 en août, mais il reste pour le quatrième mois consécutif en territoire de contraction, ce qui correspond à d'autres données publiées cette semaine indiquant un affaiblissement du marché du travail.

(Rédigé par Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá)