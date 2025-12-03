USA: l'indice ISM des services meilleur que prévu en novembre
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 16:16
Le sous-indice de l'activité est remonté à 54,5, après 54,3 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi qui a progressé de 48,2 à 48,9 d'un mois sur l'autre.
En revanche, l'indice des nouvelles commandes a reculé à 52,9 contre 56,2 en octobre, tandis que la composante des prix payés par les entreprises s'est également replié à 65,4 après 70 le mois d'avant.
