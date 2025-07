USA: l'indice Empire State rebondit en juillet information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 14:45









(Zonebourse.com) - Après quatre mois de recul consécutifs, l'activité manufacturière s'est redressée dans l'État de New York en juillet, selon la Fed locale. Ainsi, l'indice Empire State s'est redressé de vingt-deux points pour s'établir à +5,5, renouant avec le territoire positif pour la première fois depuis février.



L'indice des nouvelles commandes a augmenté de seize points pour atteindre 2,0, ce qui suggère une légère progression des commandes, tandis que l'indice des expéditions a grimpé de dix-neuf points à 11,5, son niveau le plus élevé depuis plusieurs mois.



L'indice du nombre d'employés a gagné cinq points pour s'établir à 9,2, et l'indice de la durée moyenne de la semaine de travail est monté à 4,2. C'est la première fois depuis 2022 que ces deux indices sont simultanément positifs, ce qui indique une hausse à la fois de l'emploi et du volume horaire travaillé.



Enfin, l'indice des perspectives générales d'activité a légèrement progressé pour atteindre 24,1, ce qui indique qu'en moyenne, les entreprises s'attendent à une augmentation de l'activité dans les mois à venir.





