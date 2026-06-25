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USA : l'indice des prix PCE en ligne avec les attentes en mai
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 14:44

L'indice des prix PCE américain a progressé de 4,1% en mai, en rythme annuel, comme attendu, après 3,8% en avril. En rythme mensuel, il s'élève à 0,4% contre 0,5% attendu, après 0,4% en avril. En version core, il a augmenté de 3,4% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 3,3% en avril. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

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