USA : l'indice des prix à la production augmente plus que prévu
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:40
En données core , hors produits alimentaires et énergétiques, la progression est de 0,8%, contre une prévision à 0,3% et un précédent à 0,6%.
Le renforcement des prix à la production est un mauvais signe pour la stabilisation de l'inflation. Après la publication de cet indicateur, la probabilité de voir la Fed observé un statu quo lors de sa prochaine réunion du 18 mars s'est très légèrement renforcée.
A lire aussi
-
Les procureurs de la CPI affirment que l'ex-président philippin Duterte a tué "des milliers de personnes"
Rodrigo Duterte a tué des milliers de personnes lors de sa campagne contre la drogue, a déclaré vendredi un procureur de la Cour pénale internationale (CPI), lors du dernier jour d'audiences qui détermineront si l'ancien président des Philippines sera jugé au cours ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Amazon, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,84% pour le Standard ... Lire la suite
-
Les Afghans tout juste rentrés du Pakistan et les habitants vivant près de ce point de passage clé, partagent vendredi un regain d'angoisse à la suite de nouveaux affrontements frontaliers. "Des enfants, des femmes et des personnes âgées couraient dans tous les ... Lire la suite
-
La violence contre les femmes est devenue une "urgence mondiale", a alerté vendredi le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer