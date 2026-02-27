 Aller au contenu principal
USA : l'indice des prix à la production augmente plus que prévu
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:40

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production du mois de janvier a augmenté de 0,5%, loin des attentes qui étaient de seulement 0,3%, après une augmentation de 0,4% en décembre.

En données core , hors produits alimentaires et énergétiques, la progression est de 0,8%, contre une prévision à 0,3% et un précédent à 0,6%.

Le renforcement des prix à la production est un mauvais signe pour la stabilisation de l'inflation. Après la publication de cet indicateur, la probabilité de voir la Fed observé un statu quo lors de sa prochaine réunion du 18 mars s'est très légèrement renforcée.

