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USA : l'indice des indicateurs avancés conforme aux attentes
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 16:07

Au mois de mai, l'indice des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board a progressé, comme prévu de 0,1%, après une hausse de 0,2% en avril, donnée révisée à la hausse de 0,1%. Après ces deux augmentations consécutives, cet indicateur ne recule plus que de 0,3% sur les six mois allant de novembre 2025 à mai 2026, soit une baisse nettement plus faible que la contraction de 1,3 % enregistrée au cours des six mois précédents (de mai à novembre 2025).

Pour Justyna Zabinska-La Monica, responsable senior des indicateurs du cycle économique au Conference Board : " l'indice avancé américain a légèrement augmenté en mai, grâce exclusivement aux contributions positives des composantes financières, notamment les cours boursiers et l'écart entre les taux d'intérêt. Du côté des composantes non financières, seul l'indice des nouvelles commandes de l'ISM a montré une certaine vigueur, tandis que les anticipations des consommateurs continuent de peser fortement sur l'indice".

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