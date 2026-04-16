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USA : l'indice de la Fed de Philadelphie dépasse largement les attentes
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 14:41

Au mois d'avril, l'indice de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau de l'activité dans le secteur manufacturier, est ressorti à 26,7 contre 10,3 attendu après 18,1 le mois précédent. L'indice est à son plus haut niveau depuis janvier 2025 (44,3).

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