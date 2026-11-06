USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan plus élevé qu'attendu

Au mois d'octobre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est ressorti à 51 en novembre contre 48 attendu après 48 en octobre.
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