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USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan meilleur qu'attendu en avril
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 16:15

L'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a moins reculé que prévu. Il est passé de 53,3 en mars, à 49,8 points en avril, alors que les analystes attendaient un repli conséquent à 47,6 points.

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