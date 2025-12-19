USA: l'indice de confiance de l'UMich revu en baisse en décembre
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 16:41
L'indice est ressorti à 52,9 en version définitive, contre 51 en novembre, alors qu'il s'était était établi à 53,3 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 53,4.
La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles atteint pour sa part 50,4 (50,7 en première estimation et 50,7 aussi en consensus) contre 51,1 en novembre.
Celle des anticipations du consommateur progresse cependant à 54,6, contre 55 en première estimation et 55 pour le consensus, après 51 le mois dernier.
