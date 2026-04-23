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USA : l'indice d'activité de la Fed de Chicago en territoire négatif
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 14:37

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mars est ressorti à -0,20 contre 0,03 (révisé de -0,11) le mois précédent. Une valeur proche de 0 indique une croissance conforme à la tendance. Une valeur négative suggère un rythme d'expansion plus faible.

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