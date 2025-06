USA: l'emploi un peu plus dynamique que prévu en mai information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - La croissance du marché de l'emploi américain s'est révélé un plus dynamique que prévu le mois dernier, même si les créations de postes des deux mois précédents ont été revues à la baisse, reflétant un tableau contrasté de l'activité.



L'économie américaine a créé 139.000 emplois non-agricoles en mai, selon les statistiques publiées vendredi par le Département du Travail, pour un taux de chômage qui est resté stable à 4,2%.



A titre de comparaison, les économistes s'attendaient à 130.000 créations d'emplois et à un taux de chômage de 4,2%.



Le rapport fait apparaître que l'emploi a poursuivi sa progression dans les secteurs de la santé, des loisirs et de l'hôtellerie-restauration le mois passé, ainsi que dans l'aide sociale, alors que le gouvernement fédéral a continue de supprimer des postes.



Les données d'avril ont été revues en baisse pour montrer que l'économie avait créé 30.000 emplois de moins qu'annoncé initialement (+147.000 au lieu de +177.000).



Le chiffre de mars a lui aussi été révisé à la baisse, de 65.000, pour être ramené de 185.000 à 120.000.





