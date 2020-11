Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'emploi a continué de ralentir en octobre Reuters • 06/11/2020 à 14:37









WASHINGTON, 6 novembre (Reuters) - L'économie américaine a créé moins d'emplois en octobre qu'en septembre, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, qui confirment la tendance au ralentissement de la reprise aux Etats-Unis avec la fin des mesures de relance et la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Le département du Travail a recensé 638.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier après 672.000 (révisé) en septembre et alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en attendaient en moyenne 600.000. Le chiffre d'octobre est le plus faible enregistré depuis le début de la reprise en mai. Le nombre d'Américains disposant d'un emploi reste ainsi inférieur de près de dix millions à son niveau de février, avant le début de la crise du coronavirus. Le taux de chômage aux Etats-Unis a néanmoins reculé à 6,9% après 7,9% en septembre, alors que consensus le donnait à 7,7%, mais cet indicateur est considéré comme peu représentatif de l'évolution du marché du travail. Le salaire horaire moyen a en outre augmenté deux fois moins qu'attendu, de 0,1% sur un mois, après avoir stagné en septembre. (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.