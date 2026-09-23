USA : l'activité dans le secteur privé au plus haut depuis plus de cinq ans en septembre

Aux Etats-Unis, selon des données préliminaires de S&P Global, l'activité dans le secteur privé a fait nettement mieux que prévu en septembre.

Dans le secteur manufacturier, l'indice la mesurant est passé de 53,9 à 57 points, alors que les prévisions faisaient état d'un ralentissement à 53,6 points. A 57 points, le rythme de l'activité est le plus soutenu depuis 52 mois.

En ce qui concerne le secteur des services, là aussi une accélération a été observée alors qu'un ralentissement était redouté. Le niveau est à 58,7 points, au plus haut depuis 59 mois, contre un précédent à 56,5 et des attentes à 55,8 points.

L'indice qui synthétise ces deux secteurs a donc logiquement lui aussi connu une accélération et s'est installé à 58,4 points, seuil inédit depuis 62 mois (plus de cinq ans), contre 56 en août.

Pour Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence : "l'activité des entreprises américaines continue de tourner à plein régime, la production ayant progressé en septembre à son rythme le plus rapide depuis plus de cinq ans. Les comparaisons historiques suggèrent que les dernières données de l'enquête correspondent à une croissance annualisée d'environ 5%, tandis qu'une progression de 4% est désormais indiquée pour l'ensemble du troisième trimestre. Pour mettre cette accélération en perspective, si l'on exclut le pic de demande qui avait suivi la réouverture de l'économie après les confinements liés au Covid-19, la dernière amélioration de l'activité des entreprises est la plus importante enregistrée depuis début 2015. L'activité est désormais clairement en plein essor, aussi bien dans l'industrie manufacturière que dans les services. Toutefois, cette croissance s'accompagne de goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement parmi les plus sévères observés en près de vingt ans d'existence de l'enquête, si l'on exclut la pandémie. Les entreprises signalent également des difficultés croissantes à trouver du personnel qualifié. En conséquence, les carnets de commandes en attente augmentent fortement".