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USA : l'activité dans le secteur manufacturier solide en juillet
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 15:56
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Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de l'ISM du mois de juillet a fait mieux que prévu. Attendu stable à 53,8 points, il s'est finalement installé à 53,9 points, soulignant un rythme d'expansion solide.

Pour Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence : "bien que l'indice PMI principal se soit maintenu stable en juillet, l'enquête révèle en filigrane quelques signaux d'alarme quant à la trajectoire de croissance future. La production a progressé à un rythme nettement plus lent en juillet, en raison d'un troisième mois consécutif de ralentissement des nouvelles commandes, ce qui traduit par ailleurs une baisse des réapprovisionnements après les accumulations particulièrement fortes de stocks de précaution enregistrées au deuxième trimestre. Une pression supplémentaire est venue de l'allongement des délais de livraison sur les chaînes d'approvisionnement, de la baisse des exportations et d'un rejet croissant des prix élevés de la part des clients".

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