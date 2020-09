Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Jets de bombes incendiaires sur la police à Portland Reuters • 06/09/2020 à 09:43









6 septembre (Reuters) - Des manifestants ont jeté dans la nuit de samedi des bombes incendiaires en direction de la police dans la ville de Portland aux Etats-Unis lors de la 100ème journée de mobilisation contre le racisme et les violences policières. La police a fait état de "conduite tumultueuse et violente" de la part des manifestants dans la plus grande ville de l'Etat de l'Oregon dans le nord-ouest des Etats-Unis. "Des bombes incendiaires ont été lancées sur des forces de l'ordre, blessant au moins une personne", a fait savoir la police sur Twitter. La police a aussi re-tweeté une vidéo d'un journaliste du New York Times montrant des jets de bombes incendiaires et un manifestant courant avec les jambes en feu. Depuis trois mois, Portland est le théâtre de manifestations la nuit, dont certaines ont dégénéré en affrontements violents avec les forces de l'ordre. La police a indiqué avoir procédé à des arrestations, sans toutefois en préciser le nombre. Ailleurs samedi aux Etats-Unis, des partisans de la police et des manifestants anti-racistes se sont affrontés à Louisville avant la course hippique du Kentucky Derby. A Rochester, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des manifestations ont éclaté aux États-Unis après la mort en mai de George Floyd. (Kanishka Singh, version française Matthieu Protard)

