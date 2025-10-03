 Aller au contenu principal
USA : ISM des services en chute à 50 pour septembre
03/10/2025 à 16:10

L'indice d'activité non manufacturière des Etats-Unis, calculé par l'ISM (Institute for Supply Management) est ressorti en baisse à 50 pour le mois écoulé, un niveau qu'il n'avait plus revu depuis janvier 2010, à comparer à 52 en août.

Dévoilé un peu plus tôt par S&P Global, l'indice PMI des services, ne s'est par contre que légèrement tassé en septembre, s'établissant à 54,2 contre 54,5 le mois précédent, se maintenant au-dessus des 50 pour un 32e mois consécutif.

Pour rappel, selon la terminologie des deux indices, le seuil fatidique des 50 sépare expansion et contraction de l'activité du secteur des services : plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort.

