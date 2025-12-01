 Aller au contenu principal
USA/ISM-Baisse surprise de l'activité manufacturière en novembre
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:06

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a baissé de façon inattendue en novembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti à 48,2 en novembre, contre 48,7 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 49,0 en novembre.

La barre des 50 sépare contraction et croissance de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes est passé à 47,4 en novembre contre 49,4 le mois précédent, tandis que l'indice des prix payés par les industriels a augmenté à 58,5 contre 58,0 en octobre et un consensus à 57,0.

L'emploi dans les usines a pour sa part baissé à 44,0 en novembre après 46,0 en octobre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

